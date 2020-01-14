В частично признанной республике Косово задержаны двое россиян. Их обвиняют в незаконном пересечении границы с Сербией.

Как сообщает Балканская служба Радио Свобода, сначала россияне пытались попасть в Косово через пограничный пункт, но их не пустили из-за отсутствия виз. Тогда они поехали в объезд пограничников через одну из деревень, где и были задержаны. Это произошло 13 января.

Прокурор назвал имена россиян – Игорь и Марина Красиковы. Сегодня, как ожидаются, они предстанут перед судом. На время рассмотрения дела у задержанных конфисковали автомобиль с номерами Черногории.

Россия не признаёт независимость Косова и считает его частью Сербии. Тем не менее россиянам нужно получать визу или разрешение на въезд властей республики в случае, если они хотят попасть на контролируемую ими территорию.