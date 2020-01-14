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В Косове задержали двух россиян, пытавшихся незаконно пересечь границу

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В частично признанной республике Косово задержаны двое россиян. Их обвиняют в незаконном пересечении границы с Сербией.

Как сообщает Балканская служба Радио Свобода, сначала россияне пытались попасть в Косово через пограничный пункт, но их не пустили из-за отсутствия виз. Тогда они поехали в объезд пограничников через одну из деревень, где и были задержаны. Это произошло 13 января.

Прокурор назвал имена россиян – Игорь и Марина Красиковы. Сегодня, как ожидаются, они предстанут перед судом. На время рассмотрения дела у задержанных конфисковали автомобиль с номерами Черногории.
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Россия не признаёт независимость Косова и считает его частью Сербии. Тем не менее россиянам нужно получать визу или разрешение на въезд властей республики в случае, если они хотят попасть на контролируемую ими территорию.

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