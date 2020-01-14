Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы

В ответ на запрос Фонда борьбы с коррупции генеральная прокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.

"Обстоятельств, позволяющих усомниться в достоверности сведений, не выявлено", - цитирует ответ ведомства пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. В генпрокуратуре также заявили, что "госслужащие не обязаны указывать в декларации доходы родителей и бывших супругов".

В ноябре прошлого года ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что прокурор Москвы владеет недвижимостью в Черногории и Испании стоимостью свыше 3,5 миллионов евро, рыболовной базой с гостиницами и коттеджами на берегу Волги, а также дачей на Рублёвке. Недвижимость он оформил на свою жену и мать. В фонде отмечали, что денег на такие покупки Попов не мог заработать даже за всю свою прокурорскую карьеру, которая началась в 2000 году. ФБК потребовал отставки прокурора.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед назначением Попова на должность его декларацию "очень тщательно изучали, в том числе на предмет недвижимости, но нарушений выявлено не было, о чём свидетельствует факт назначения".

Сам прокурор Москвы расследование ФБК не комментировал.