Власти Самарской области разрешили охоту на бездомных собак

Власти Самарской области разрешили охотиться на бездомных собак. Право на отстрел получили местные егери, имеющие лицензии на спортивно-любительскую охоту.

В региональном департаменте охоты и рыболовства считают, что эта мера поможет сохранить популяцию косуль и других ценных животных, которые в поисках пищи приближаются к населённым пунктам и подвергаются нападениям со стороны собачьих стай. В прошлом году из-за таких нападений погибло около 40 животных.

В департаменте пояснили, что дикие собаки входят в перечень охотничьих ресурсов и отстреливать их можно в те же даты, что и пушных зверей: с 20 марта по 20 мая и с 1 июня по 28 февраля.