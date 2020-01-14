Актёр Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в киноэпопее "Звёздные войны", удалил аккаунт в соцсети Facebook, протестуя против решения компании не отказываться от политической рекламы. Об этом он написал в своём твиттере.

"Я очень разочарован, что Марк Цукерберг ценит доходы больше правдивости, – написал он. – Я знаю, что никого в мире это не волнует, зато я буду лучше спать по ночам".

После президентской кампании в США Facebook, а затем и другие IT-гиганты попали в центр нескольких скандалов, связанных с использованием данных пользователей социальной сети для лучшего донесения до аудитории политической рекламы. На этом фоне Twitter решил полностью отказаться от такой рекламы, а Google ограничили возможности её таргетирования.

На прошлой неделе Facebook проанонсировал, что не будет отказываться от рекламы политиков. В письме для сотрудников, опубликованном газетой The New York Times 7 января, признал, что реклама в социальной сети могла быть важной частью победы президента США Дональда Трампа, но в компании считают, что в умении хорошо использовать современные возможности нет ничего плохого.

Кроме Хэмилла из фейсбука удалились певица Шер, комики Уилл Феррелл и Джим Керри и сооснователь Apple Стив Возняк. На выборах в 2016 году двое ведущих кандидатов потратили больше 1,7 миллиарда долларов на предвыборные кампании, ожидается, что в этом году сумма может увеличиться.