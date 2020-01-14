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Борис Джонсон отказался от проведения референдума о независимости Шотландии

Главы правительств Великобритании и Шотландии Борис Джонсон и Никола Стёрджен

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал письмо с отказом от проведения референдума о независимости Шотландии. Оно адресовано первому министру Шотландии Николе Стёрджен.

В тексте глава британского правительства напоминает, что Стёрджен и её предшественник Алекс Салмонд лично обещали, что референдум о независимости страны в 2014 году был "последним в поколении".

"Народ Шотландии уверенно проголосовал за обещание сохранить наше королевство единым", — напоминает Джонсон, заявив, что проведение ещё одного референдума будет означать "продолжение политической стагнации в Шотландии".

Запрос на референдум был отправлен 14 декабря, сразу после выборов в британский парламент. На нём Консервативная партия Джонсона, обещающая довести до конца выход Великобритании из Евросоюза, показала лучший результат за 30 лет, получив возможность самостоятельно сформировать правительство. В Шотландии, в свою очередь, большинство мандатов получила Национальная партия Стёрджен.

Борис Джонсон во время предвыборной кампании
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Сразу после получения запроса, британское правительство отказалось от требований, с аргументацией аналогичной той, что указана в письме Джонсона.

  • На референдуме о независимости Шотландии в 2014 году за независимость проголосовали 44,7 процента жителей, против — 55,3 процента.

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