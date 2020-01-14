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ФАС проверит законность проведения книжных фестивалей на Красной площади по заявлению ФБК

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Федеральная антимонопольная служба проверит законность бесконкурсного проведения фестиваля книг на Красной площади у Московского Кремля, сообщает Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Роспечать четыре года подряд отдаёт право на проведение Российскому книжному союзу, возглавляемому бывшим премьер-министром России Сергеем Степашиным.

По данным ФБК, за это время организация, объединяющая крупнейших издателей, распространителей и полиграфистов, получила 250 миллионов рублей из бюджета. При этом, согласно приказу Роспечати, подрядчик на проведение ярмарки избирался согласно обстоятельствам "непреодолимой силы", – утверждает фонд.

На запрос ФБК Роспечать предложила активистам посетить фестиваль и подчеркнули его значимость, не ответив по существу, – рассказал юрист фонда Александр Головач.

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