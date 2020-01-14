Телевидение меняет тактику. Кремль приказал?

Канал Россия-1 выбрасывает из эфира дневное ток-шоу "Кто против", целиком посвященное украинской тематике, и сносит из прайм-тайма свое "флагманское" шоу 60 минут, тоже фактически обсуждающее только Украину. Его место займет программа Андрея Малахова. Означают ли эти перемены курс Кремля на прекращение пропагандистской войны с соседней страной? К чему призовет Владимир Путин в своем послании на этот раз? Обсуждают аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников и телекритик МК Александр Мельман. Ведет программу Елена Рыковцева.