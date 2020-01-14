Великобритания, Франция и Германия вступили в диспут с Ираном

Великобритания, Франция и Германия во вторник объявили о том, что запустили официальный механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Лидеры трёх государств в совместном заявлении отметили, что у них не осталось другого выбора после того, как Тегеран официально отказался от своих обязательств по соглашению.

Борис Джонсон, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон отметили, что не согласны с действиями Ирана, которые могут привести к "необратимым последствиям".

В то же время, европейские лидеры подчеркнули, что цель их действий - попытаться спасти "ядерную сделку", а не окончательно "похоронить" её.

С резкой критикой соглашения, заключённого при предыдущей администрации США, выступает нынешний президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. По его распоряжению США вышли из соглашения и возобновили действие санкций против Ирана. Иран после этого начал отказываться от своих обязательств, а окончательно отказался от них после гибели генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США 3 января. При этом в Тегеране заявляют, что официально не выходят из "сделки". МИД Ирана в ответ на заявление европейских держав заявил, что готов к переговорам.

Жалобу европейских стран на Иран теперь рассмотрит Совместная комиссия, в которую входят представители стран, заключивших ядерное соглашение (кроме США). Если результат рассмотрения будет неудовлетворительным, страны-участницы соглашения смогут официально возобновить действие санкций против Ирана.

Дипломатические источники западных СМИ утверждают, что цель европейских стран - не наказать Иран, а попытаться всё же добиться от него исполнения условий соглашения. В Европе опасаются, что, полностью отказавшись от сделки, Иран сможет в короткие сроки - менее года - получить достаточное для производства атомного оружия количество обогащённого урана.