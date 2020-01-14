Депутат Госдумы объяснил тёплую зиму климатическим оружием США

Депутат Государственной думы, член думского комитета по международным делам Алексей Журавлёв заявил, что аномально тёплая зима, установившаяся на большей части территории России, является следствием разработок Соединёнными Штатами Америки климатического оружия.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Журавлёв назвал погодные изменения неслучайными. По его словам, под видом научных исследований США злонамеренно влияют на климат.

В течение интервью депутат сначала сказал, что применение американцами климатического оружия "нельзя исключать", но затем выразил уверенность в этом.

57-летний Алексей Журавлёв был избран депутатом Госдумы в 2011 году. Тогда он являлся председателем партии "Родина", входил во фракцию "Единой России" и комитет по обороне. Пять лет спустя Журавлёв вновь был избран депутатом – на этот раз как одномандатник.

В числе его законодательных инициатив – законопроекты о лишении родительских прав геев и лесбиянок, о лишении детей мигрантов, которые не могут доказать, что платят налоги, права на бесплатное среднее образование, и о введении пожизненного "налога на армию" для уклонившихся от военной службы. Также Журавлёв предлагал ввести маркировку товаров компаний, сотрудничавших с фашистскими режимами Германии и Италии.

В 2015 году Журавлёв был награждён орденом аннексированного Крыма "За верность долгу", годом позже – медалью "участника военной операции в Сирии".