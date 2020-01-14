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Депутат Госдумы объяснил тёплую зиму климатическим оружием США

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в администрации так называемой "Донецкой Народной Республики", июнь 2014 года

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Депутат Государственной думы, член думского комитета по международным делам Алексей Журавлёв заявил, что аномально тёплая зима, установившаяся на большей части территории России, является следствием разработок Соединёнными Штатами Америки климатического оружия.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Журавлёв назвал погодные изменения неслучайными. По его словам, под видом научных исследований США злонамеренно влияют на климат.

В течение интервью депутат сначала сказал, что применение американцами климатического оружия "нельзя исключать", но затем выразил уверенность в этом.

57-летний Алексей Журавлёв был избран депутатом Госдумы в 2011 году. Тогда он являлся председателем партии "Родина", входил во фракцию "Единой России" и комитет по обороне. Пять лет спустя Журавлёв вновь был избран депутатом – на этот раз как одномандатник.

В числе его законодательных инициатив – законопроекты о лишении родительских прав геев и лесбиянок, о лишении детей мигрантов, которые не могут доказать, что платят налоги, права на бесплатное среднее образование, и о введении пожизненного "налога на армию" для уклонившихся от военной службы. Также Журавлёв предлагал ввести маркировку товаров компаний, сотрудничавших с фашистскими режимами Германии и Италии.

В 2015 году Журавлёв был награждён орденом аннексированного Крыма "За верность долгу", годом позже – медалью "участника военной операции в Сирии".

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