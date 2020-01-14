Палата представителей в среду направит статьи импичмента в Сенат

В Палате представителей Конгресса США в среду, как ожидается, пройдёт голосование о том, чтобы направить статьи импичмента президента Дональда Трампа в Сенат. Об этом сообщила спикер Нэнси Пелоси.

Контролируемая демократами Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа ещё в декабре. Против президента выдвинуты обвинения по двум статьям - о злоупотреблении полномочиями и о воспрепятствовании расследованию Конгресса. Обвинения связаны с тем, что Трамп, как утверждается, оказывал давление на власти Украины с целью нанести урон своему оппоненту Джо Байдену. Президент отрицает обвинения и называет действия демократов попыткой переворота.

Спикер Пелоси в декабре решила сразу не передавать статьи импичмента в Сенат, который должен принять решение о том, отстранять ли Трампа от должности, а сначала дождаться установления Сенатом правил проведения слушаний об импичменте. Этот шаг спикера вызвал неоднозначную реакцию. Республиканцы обвиняли Пелоси в стремлении навязать Сенату свои правила игры.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл недавно заявил, что большинство договорилось о правилах проведения процесса. Решение о том, будут ли вызваны дополнительные свидетели, будет принято по ходу слушаний. После этого Пелоси заявила, что статьи импичмента будут отправлены в Сенат в ближайшее время. Если это произойдёт завтра, то теоретически Сенат может начать рассматривать вопрос об импичменте уже на этой неделе.