Палата представителей в среду направит статьи импичмента в Сенат

В Палате представителей Конгресса США в среду, как ожидается, пройдёт голосование о том, чтобы направить статьи импичмента президента Дональда Трампа в Сенат. Об этом сообщила спикер Нэнси Пелоси.
Контролируемая демократами Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа ещё в декабре. Против президента выдвинуты обвинения по двум статьям - о злоупотреблении полномочиями и о воспрепятствовании расследованию Конгресса. Обвинения связаны с тем, что Трамп, как утверждается, оказывал давление на власти Украины с целью нанести урон своему оппоненту Джо Байдену. Президент отрицает обвинения и называет действия демократов попыткой переворота.
Спикер Пелоси в декабре решила сразу не передавать статьи импичмента в Сенат, который должен принять решение о том, отстранять ли Трампа от должности, а сначала дождаться установления Сенатом правил проведения слушаний об импичменте. Этот шаг спикера вызвал неоднозначную реакцию. Республиканцы обвиняли Пелоси в стремлении навязать Сенату свои правила игры.
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл недавно заявил, что большинство договорилось о правилах проведения процесса. Решение о том, будут ли вызваны дополнительные свидетели, будет принято по ходу слушаний. После этого Пелоси заявила, что статьи импичмента будут отправлены в Сенат в ближайшее время. Если это произойдёт завтра, то теоретически Сенат может начать рассматривать вопрос об импичменте уже на этой неделе.
- Демократы настаивают на вызове для дачи показаний высокопоставленных чиновников Белого дома, а также бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Они считают, что они могут подтвердить обвинения против Трампа. Республиканцы же могут вызвать в качестве свидетелей Джо Байдена, его сына, работавшего на Украине, или анонимного сотрудника спецслужб, с жалобы которого и началось дело об импичменте.
- Неясно, впрочем, будут ли вызываться свидетели вообще. Многие республиканцы ранее заявляли, что уверены в невиновности Трампа и выступают за короткий процесс. Для отстранения Трампа от должности необходимы голоса 67 сенаторов. То, что их удастся найти, на данный момент выглядит весьма маловероятным.
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