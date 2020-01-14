Суд в Крыму снял судимость с украинского журналиста

В аннексированном Крыму Железнодорожный районный суд Симферополя удовлетворил ходатайство о снятии судимости с журналиста Николая Семены.

В 2016 году ФСБ России возбудило против автора издания Крым.Реалии уголовное дело из-за его публикации о гражданской блокаде полуострова. Материал Семены, опубликованный в рубрике "Мнения", посчитали "публичным призывом к нарушению территориальной целостности России".

В сентябре 2017 года Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком и запретом заниматься публичной деятельностью на три года. Журналист не признал вину и настаивал на том, что реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Приговор Семене осудили власти Украины, США, Евросоюза, а также ряд международных правозащитных и журналистских организаций. С призывом отменить необоснованный приговор выступил тогдашний президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент. Адвокаты Семены подали жалобу в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы.

В декабре прошлого года Национальный союз журналистов Украины потребовал от правительства страны и президента Владимира Зеленского включить Семену в список лиц, содержащихся на оккупированных территориях и подлежащих обмену с Россией по схеме "всех на всех".