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В Ливане продолжаются массовые акции против развала экономики

Баррикада на окраине Бейрута, 14 января 2020 года

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В Ливане в результате протестных акций на окраинах Бейрута заблокировано несколько автомагистралей, ведущих в город. Как сообщает France 24, перекрыты дороги и в нескольких других районах Ливана. Во вторник в стране возобновились акции с требованиями преодоления экономического спада и разрухи.

Участники протестов жгли автопокрышки, перекрыв три главные магистрали – на юге, востоке и севере Бейрута, что привело к прекращению движения транспорта. Среди протестующих учащиеся школ и вузов. Сотни молодых людей устроили шествия, подняв флаги Ливана и распевая песни, усиливая их звучание через мегафоны.

В центре Бейрута десятки горожан протестовали у здания Центрального банка, выражая недовольство финансовой политикой властей. Силы безопасности не позволили демонстрантам приблизиться к входу в банк.

К северу от Бейрута, в городе Триполи и провинции Аккар, прошли сидячие демонстрации, участники которых также поджигали автопокрышки. Марши протеста прошли и в других городах перед банками и зданиями местных администраций.

Миллион протестующих на улицах Бейрута. 23 октября 2019 года
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Ливан переживает наиболее острый экономический кризис за десятилетия. Национальная валюта в последние месяцы быстро обесценивалась. Банки ужесточили контроль над капиталом, ограничив снятие наличных долларов и получение заграничных денежных переводов. Как отмечает французский телеканал "Франс-24", это вызывает растущее недовольство ливанцев, благополучие которых в значительной мере зависит от импорта основных потребительских товаров.

Трёхмесячные протесты не убедили политиков в необходимости формирования нового правительства и решительного проведения жёстких реформ.

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