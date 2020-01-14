Здание кукольного театра в Ростове-на-Дону отдали РПЦ

Правительство Ростовской области передало в собственность Русской православной церкви здание государственного театра кукол имени Былкова. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Сообщается, что кукольный театр, располагающийся в Ростове-на-Дону в Университетском переулке, сможет пока оставаться в здании и вести в нём свою деятельность "на основании безвозмездного бессрочного договора об аренде", который будет заключен после регистрации права собственности епархии.

Одновременно с этим министерство культуры Ростовской области займётся подбором равноценного здания для театра.

Федеральный закон, согласно которому РПЦ имеет право на объекты и имущество, принадлежавшие ей до 1917 года, был принят в 2010 году. С того времени государство передало церкви десятки зданий, в которых располагались музеи, дома культуры, школы и больницы.