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Последние дебаты демократов перед праймериз. Кто выйдет на сцену

Декабрьские дебаты демократов

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В американском штате Айова вечером во вторник пройдут дебаты претендентов на выдвижение в США от Демократической партии. Это последние дебаты перед началом праймериз - первичного голосования, по итогам которого должен определиться кандидат. Место проведения дебатов выбрано не случайно, поскольку первые праймериз (точнее говоря, кокусы - собрания партийных активистов) пройдут именно в Айове 3 февраля.

В отличие от предыдущих раундов дебатов, когда на сцену одновременно выходили до 12 кандидатов, в сегодняшних дебатах участвуют лишь шесть претендентов на выдвижение. Только они соответствуют установленным критериям - собрали пожертвования от достаточного числа активистов и показали относительно высокие результаты в опросах общественного мнения.

В дебатах примут участие бывший вице-президент Джо Байден, который считается фаворитом гонки, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобучар, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич и - довольно неожиданно - миллиардер Том Стейер. Он завоевал право участвовать в дебатах из-за хороших для него результатов опросов в штатах Невада и Южная Каролина, где праймериз также пройдут рано.

За бортом дебатов остался миллиардер Майкл Блумберг. Он, впрочем, начал кампанию лишь в декабре и почти не ведёт её в Айове и других штатах раннего голосования, делая ставку на так называемый "супервторник" в марте, когда голосуют, например, Калифорния и Массачусетс.

Также не смогли квалифицироваться участники прежних дебатов предприниматель Эндрю Янг и член Конгресса Тулси Габбард. А двое кандидатов - Хулиан Кастро и Кори Букер - недавно отказались от участия в президентской гонке.

Как ожидается, одной из важных тем дебатов станет внешняя политика - на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Большинство кандидатов-демократов осудило президента Дональда Трампа за решение провести операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и в целом за жёсткую позицию по отношению к Ирану. Однако между представителями умеренного и левого крыла демократов есть и разногласия по вопросу о Ближнем Востоке: в то время как Буттиджич и Байден выступают за сохранение военного присутствия США в регионе и укрепление связей между США и их союзниками, Сандерс призывает к выводу американских войск, в частности, из Ирака.

Ожидаются и споры между умеренными и левыми (кроме Сандерса, к их числу можно отнести Уоррен) и по экономическим вопросам, в том числе о здравоохранении и повышении налогов на высокие доходы.

По общенациональным опросам, Байден опережает Сандерса на несколько процентов, Уоррен, как правило, на третьем месте, а Буттиджич на четвёртом. Опросы в Айове свидетельствуют об упорной борьбе - по одним опросам лидирует Сандерс, по другим Байден, но шансы на победу в штате есть и у других кандидатов.

Демократы определят своего кандидата в президенты на съезде в Милуоки в июле 2020 года. У республиканцев так и не появилось популярного соперника для президента Трампа, и, как ожидается, для этой партии праймериз станут лишь формальностью.

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