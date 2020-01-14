Human Rights Watch: права человека в России – "негативная динамика"

В 2019 году в России нарастали репрессивные тенденции. На подъём гражданской и политической активности "власть отвечала запретами, ужесточением законодательства и политически мотивированными уголовными делами", отмечает Human Rights Watch в опубликованном 14 января ежегодном Всемирном докладе.

В разделе о нарушениях прав человека в России, в частности отмечается:

Продолжалась широкомасштабная кампания по дискредитации неправительственных организаций; одновременно государство пыталось помешать работе неугодных НПО или вообще избавиться от них, облагая удушающими штрафами как сами организации, так и их руководителей. В минувшем году власти взяли курс и на уголовного преследования представителей НКО – первыми мишенями стали активисты «Открытой России» и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Минюстом были ликвидированы две правозащитные организации. Одна из них занималась правами коренных народов.

«Последние семь лет ситуация с правами человека в России демонстрирует негативную динамику, - говорит Хью Уильямсон, директор HRW по Европе и Центральной Азии. – В 2019-м году Кремль усилил репрессии против критиков власти и независимых активистов по всей стране».

Рост общественной неудовлетворенности положением дел в стране создавало почву для подъёма гражданского активизма. В Москве рекордное за последние годы число людей вышло протестовать против безосновательного недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в столичное законодательное собрание. Власти ответили на это жёсткой демонстрацией силы, задержаниями и уголовными делами.

Положение правозащитников становилось все более сложным. Власти практиковали фабрикацию обвинений с последующими штрафами или лишением свободы. В то же время не принимались никакие меры, чтобы пресекать нападения и нападки на активистов и привлекать виновных к ответственности. Власти практиковали фабрикацию обвинений с последующими штрафами или лишением свободы.



Власти практиковали фабрикацию обвинений с последующими штрафами или лишением свободы

Власти продолжали политику удушения критических и независимых голосов как онлайн, так и офлайн с помощью размытого ограничительного законодательства. С прицелом на блогеров, независимых журналистов и других критиков был принят закон, позволяющий властям объявлять «иностранными агентами» физических лиц. Еще один новый закон ввел для интернет-компаний запретительные штрафы за повторный отказ предоставлять спецслужбам ключи шифрования трафика. В отношении двух журналистов, критиковавших антитеррористическую политику государства и репрессии, были возбуждены дела об «оправдании терроризма».

На Северном Кавказе сохранялись удручающие проблемы с правами человека, включая использование обвинений в хранении наркотиков против журналиста и известного правозащитника. В Ингушетии массовые протесты против соглашения об установлении административной границы с Чечней сопровождались многочисленными задержаниями и уголовными делами. В Чечне местные силовики провели очередную кампанию незаконных задержаний, избиений и унижений мужчин, подозреваемых в гомосексуальной или бисексуальной ориентации. Несмотря на возмущенную реакцию в мире, за эти действия никто не был привлечен к ответственности.

Пытки и другое недозволенное обращение с задержанными и заключенными по-прежнему были широко распространены вопреки звучавшим в 2018 г. обещаниям властей покончить с этой практикой.

Домашнее насилие оставалось обыденным явлением при одновременном дефиците поддержки для пострадавших.

Сохранялась практика расового профилирования со стороны полиции в Москве и других регионах. В Удмуртии ученый совершил самосожжение в знак протеста против уничтожения языков и культурного наследия меньшинств.



Российские власти продолжали преследовать общины религиозных меньшинств.

Российские власти продолжали преследовать общины религиозных меньшинств. Сотни последователей Свидетелей Иеговы за мирные собрания в своем кругу были задержаны и подвергнуты судебному преследованию по обвинениям в совершении преступлений экстремистской направленности.

В Москве продолжали игнорировать нарушения со стороны антиправительственных вооруженных формирований на востоке Украины. В оккупированном Крыму крымско-татарские активисты оставались мишенью притеснений и уголовного преследования по надуманным обвинениям. В Сирии российские силы продолжали играть ключевую роль в совместных с сирийскими правительственными силами наступательных операциях против контролируемых оппозицией территорий, которые сопровождались неизбирательными нападениями, причинявшими ущерб школам, больницам и гражданской инфраструктуре.

Human Rights Watch – международная неправительственная организация, базирующаяся в Нью-Йорке. В своем 652-страничном Всемирном докладе - 2020 (30-е издание) Human Rights Watch приводит обзор ситуации с правами человека почти в 100 странах.