"Коммерсантъ": российские банки пока не готовы отказаться от Windows 7

Microsoft с 14 января прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 7, что может привести к проблемам в работе российских банков. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Российские банки обязаны оперативно перейти на Windows 10, поскольку работа без техподдержки противоречит требованиям безопасности – без установки обновлений возрастают риски потери данных.

Близкий к Центробанку собеседник газеты отметил, что для регулятора главное, чтобы банки вовремя обнаруживали и ликвидировали угрозы. Официально в ЦБ ситуацию не прокомментировали.

По информации издания, некоторые банки заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке операционной системы, но это временная мера. Согласно оценкам экспертов, Windows 7 установлена примерно на каждом пятом компьютере в российских банках. Для обновления до Windows 10 хотя бы 20 процентов компьютеров, используемых в финансовой отрасли, может потребоваться не меньше 15 миллиардов рублей.

В Альфа-банке рассказали, что полный переход завершили осенью. Он продлился около полутора лет. В ВТБ сказали, что обновление идет в плановом режиме. Переходом на Windows 10 также занимаются в Росбанке.