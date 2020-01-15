В США прошли последние перед праймериз дебаты демократов

Потенциальные кандидаты в президенты США от Демократической партии во вторник встретились на телевизионных дебатах в Айове. 3 февраля этот штат откроет сезон праймериз, в ходе которых будет объявлен кандидат на пост главы государства от демократов.

В дебатах участвовало шесть претендентов на выдвижение – Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Том Стейер.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не удовлетворил требованиям для участия в дебатах. Он надеется принять участие в праймериз в марте.

Джо Байден, один из основных оппонентов республиканцев, заявил, что Вашингтон потерял поддержку на Ближнем Востоке. Политик также раскритиковал действия президента США Дональда Трампа в Иране. Байден признал, что в 2002 году его голос в поддержку войны в Ираке был ошибкой.

Один из соперников Байдена – Берни Сандерс – напомнил, что он был категорическим противником военных действий в Ираке.

Дональд Трамп во время предвыборной встречи в Милуоки раскритиковал демократов. В частности, президент отметил, что Сандерс и левые радикалы не смогут защитить страну. Комментируя свое решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, Трамп заявил, что демократам следовало бы возмущаться военными преступлениями иранца, а не решением о его устранении.

Демократы определят своего кандидата в президенты на съезде в Милуоки в июле 2020 года. У республиканцев так и не появилось популярного соперника для президента Трампа, и, как ожидается, для этой партии праймериз станут лишь формальностью.