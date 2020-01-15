Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В США прошли последние перед праймериз дебаты демократов

Теледебаты демократов, штат Айова, США, 14 января 2020 года

Смотреть комментарии

Потенциальные кандидаты в президенты США от Демократической партии во вторник встретились на телевизионных дебатах в Айове. 3 февраля этот штат откроет сезон праймериз, в ходе которых будет объявлен кандидат на пост главы государства от демократов.

В дебатах участвовало шесть претендентов на выдвижение – Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Том Стейер.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не удовлетворил требованиям для участия в дебатах. Он надеется принять участие в праймериз в марте.

Джо Байден, один из основных оппонентов республиканцев, заявил, что Вашингтон потерял поддержку на Ближнем Востоке. Политик также раскритиковал действия президента США Дональда Трампа в Иране. Байден признал, что в 2002 году его голос в поддержку войны в Ираке был ошибкой.

Один из соперников Байдена – Берни Сандерс – напомнил, что он был категорическим противником военных действий в Ираке.

Дональд Трамп во время предвыборной встречи в Милуоки раскритиковал демократов. В частности, президент отметил, что Сандерс и левые радикалы не смогут защитить страну. Комментируя свое решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, Трамп заявил, что демократам следовало бы возмущаться военными преступлениями иранца, а не решением о его устранении.

Демократы определят своего кандидата в президенты на съезде в Милуоки в июле 2020 года. У республиканцев так и не появилось популярного соперника для президента Трампа, и, как ожидается, для этой партии праймериз станут лишь формальностью.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG