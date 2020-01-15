Обвиняемого в убийстве ребёнка в Нарьян-Маре признали невменяемым

Обвиняемого в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара в октябре 2019 года Дениса Поздеева экспертиза признала невменяемым. У него диагностировали психическое расстройство. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Также закончилось следствие по уголовному делу в отношении охранника детского сада. 35-летний сотрудник охранного предприятия "Святогоръ" обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, днем 31 октября 2019 года Поздеев, который подозревается в убийстве шестилетнего мальчика, подошел к центральному входу детского сада и позвонил в домофон. Охранник открыл ему дверь и беспрепятственно пропустил на территорию дошкольного учреждения.

В ведомстве отметили, что материалы дела передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, как только с ними ознакомятся адвокаты обвиняемого.

В конце октября 2019 года в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре проник вооруженный местный житель Денис Поздеев. Охрана детского сада пропустила его, приняв за родителя одного из детей. Поздеев был пьян. Он прошел на второй этаж и убил шестилетнего мальчика во время тихого часа.

Полиция задержала Поздеева, который на допросе рассказал, что он убил ребенка по указанию "голосов в голове". Против Поздеева возбудили уголовное дело. По данным следователей, он полностью признал вину.

Глава департамента образования и директор детсада уволились, а подготовительную группу детского сада, где был убит ребенок, закрыли на ремонт.