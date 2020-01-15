Президент России Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребёнка, а материнский капитал за рождение второго ребёнка увеличить на 150 тысяч рублей. Об этом глава государства объявил в послании Федеральному собранию.

Новые правила будут работать с 1 января 2020 года. Семьи смогут получить 466 тысяч рублей при появлении первого ребёнка и 616 тысяч рублей при рождении второго. Эта сумма будет индексироваться каждый год. Саму программу материнского капитала решено продлить до 2026 года. Раннее выплаты должны были прекратиться после 2022 года.

Путин предложил ввести выплаты за детей от 3 до 7 лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума. В 2020 году эта сумма будет составлять 5,5 тысяч рублей, а с 2021 года увеличится до 11 тысяч. Президент также объявил о том, что все школьники с 1-го по 4-й класс по всей стране должны получать бесплатное горячее питание.

Программа материнского капитала была введена в 2007 году. В 2015–2019 его размер составлял 453 тысячи рублей при рождении или усыновлении семьей второго ребенка.