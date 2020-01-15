Связанная с Кадыровым компания получила госконтракты на 5,4 млрд

Принадлежащая общественному фонду имени Ахмата Кадырова строительная компания "Мегастройинвест" получила в 2019 году 47 госконтрактов на общую сумму 5 миллиардов 444 миллиона рублей, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на базу "СПАРК-Интерфакс".

Основным заказчиком фирмы выступало Министерство строительства и ЖКХ Чеченской республики. Аукционы проходили в открытом режиме, но заявки на участие в них подавал только "Мегастройинвест" и, соответственно, выигрывал. Так компания получила 14 контрактов на строительство школ, 7 – на реконструкцию сетей водоснабжения, 5 – на приобретения жилищ для граждан, проживающих в оползневых зонах.

В результате 2019 год стал рекордным для "Мегастройинвеста" по выручке с госконтрактов – по сравнению с 2018 годом она возросла вдвое, а с 2017 – почти в три с половиной раза.

Фонд Ахмата Кадырова был создан в 2004 году после гибели первого президента Чеченской республики и прихода к власти его сына Рамзана. Официально его возглавляет мать нынешнего лидера Чечни Аймани Кадырова. Известно, что деньги организации перечисляют крупные чеченские бизнесмены, а также, по данным газеты "Коммерсантъ", бюджетники и предприниматели из Чечни, которых якобы заставляют делать взносы. Состояние фонда, который называется "благотворительным", оценивается в сумму около двух миллиардов рублей.