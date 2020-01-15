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Умер бывший журналист и комментатор Радио Свобода Лев Ройтман

Лев Ройтман

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В Праге скончался журналист, издатель и юрист Лев Ройтман, многолетний сотрудник Радио Свобода.

Ему было 76 лет. Лев Ройтман родился в 1943 году в Ереване, закончил юридический факультет Киевского университета, работал адвокатом. В 1973 году эмигрировал, работал комментатором на "Свободе" в Нью-Йорке, Мюнхене и Праге, вел радиопрограммы "Заметки юриста", "Советский Союз: события, проблемы, суждения" и "Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом".

В 1982 году в Мюнхене он основал издательство Roitman Verlag, выпускал в переводах на немецкий книги Сергея Юрьенена, Юлии Вознесенской, Михаила Эпштейна. В соавторстве напечатал на немецком языке книгу "Сахалин: приказ к убийству" – журналистское расследование инцидента с южнокорейским самолётом, сбитым советскими ПВО. В основу книги были положены передачи Радио Свобода.

Похороны Льва Ройтмана состоятся 20 января в Праге.

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