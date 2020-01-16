В Киеве напомнили об украинцах, удерживаемых в Донбассе

Под Офисом президента Украины состоялась акция солидарности со всеми, кто находится в заключении и в плену на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

После недавнего обмена пленными 29 декабря стало известно о том, что в "ДНР" и "ЛНР" до сих пор находятся те, кого сепаратисты не признают как удерживаемых лиц. Несмотря на то, что были достигнуты договоренности об обмене в формате "всех на всех", в Украину вернулись только 76 человек, хотя в составленных списках – имена 223 человек.

"Это не акция протеста, а акция солидарности с нашими ребятами, которые остались в плену, – говорит Анатолий Поляков, глава Украинской ассоциации пленных, который провел в заключении в "ЛНР" более 9 месяцев. – Для них это очень важно, это важно и для их родственников. Любая акция, которую мы проводим, несет определенный терапевтический эффект для родных: они чувствуют, что они не одни, что они не брошены, что рядом с ними люди, которые пережили плен, и они вместе".

По словам Полякова, помимо 76 человек, освобожденных 29 декабря, в плену у сепаратистов находится намного больше людей и местонахождение их известно: "В наших списках только по Донецку – 57 человек, но это без учета тех, кто находится в СИЗО и в "Изоляции" (так называемые подвалы "МГБ ДНР" – Прим.РС). То есть я думаю, что удерживаемых людей больше". В недавнем интервью Радио Свобода освобожденная Зинаида Мальцева рассказала, что в заключении в "ДНР" находится ее сын, которого так же, как и ее, осудили по статье "шпионаж", однако в списки на обмен было включено только ее имя.

По словам главы Украинской ассоциации пленных, в ближайшее время состоится третий этап обмена, который коснётся крымских татар, находящихся под арестом в России. Они, как правило осуждены за участие в признанной в России террористической и запрещённой организации "Хизб ут-Тахрир". Новый обмен с контролируемыми поддерживаемыми Россией сепаратистами территориями Донбасса пока не запланирован, процесс находится на стадии переговоров.

Участники акции солидарности также призвали утвердить комплексную программу помощи для освобожденных из плена. "Если говорить о тех, кто был недавно освобожден, чему я очень рад, у них уже сегодня возникают проблемы, – рассказывает организатор акции Анатолий Поляков. – Они получили медицинскую помощь, но что дальше? У них нет никакого статуса. Сейчас им пообещали выплаты. Но что с психологической, правовой, социальной реабилитацией – хотя бы что касается социального жилья на первое время? Во время последнего обмена освободили много женщин с детьми, женщин пожилого возраста. У них нет возможности вернуться обратно, все их имущество осталось там".

По словам Полякова, для тех, кто находится в плену, важно знать, что их поддерживают на свободе и есть надежда, что те, кто сейчас в колониях, узнают о нынешней акции. "Для них это будет приятно, что их не забыли, что их помнят", – говорит Поляков.