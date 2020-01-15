Человек-мем. Чем на самом деле запомнится Дмитрий Медведев

Домик для уточки, айфон и бадминтон, "денег нет, но вы держитесь", танцы под "Американ бой" и многое другое – за время своего пребывания на постах премьер-министра и президента Дмитрий Медведев породил десятки мемов. Вспоминаем главные из них. Дом уточки

15 сентября 2016 года оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование о даче Дмитрия Медведева в городе Плес Ивановской области. Авторам расследования с помощью дрона удалось снять усадьбу площадью 80 гектаров, которой, как утверждал "Фонд борьбы с коррупцией" Навального, распоряжался тогдашний премьер-министр (хотя строительство дачи началось еще в 2011 году, когда Медведев был президентом). В числе прочего на видео хорошо заметен пруд с маленьким островком, на котором расположен домик для уток. Авторы фильма подписали его как "дом уточки". С тех пор "уточка Медведева" стала мемом, символизирующим коррупцию в России: с большими надувными желтыми утками россияне выходили на акции протеста и в 2017 году, после выхода еще одного расследования ФБК о Медведеве, "Он вам не Димон". Спящий красавец

Сложно сказать точно, когда Дмитрия Медведева впервые сфотографировали спящим во время официального мероприятия, но с 2014 года, когда премьер прикорнул во время церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи, такие снимки стали мемом, который многие вспоминают и в день его отставки.

"Денег нет, но вы держитесь"

Эту сакраментальную фразу, мгновенно ставшую мемом, Дмитрий Медведев сказал в 2016 году во время визита в аннексированный Россией Крым в ответ на жалобу местной пенсионерки на маленький размер пенсии. На самом деле, звучала она несколько иначе: "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья".

Немного переиначенные слова Медведева с тех пор стали часто использоваться для иллюстрации самых разных сторон жизни в России и бесхитростного цинизма властей. "Айфончик"

Дмитрий Медведев запомнится многим как адепт гаджетов фирмы Apple и первый российский президент, лично встретившийся с основателем компании Стивом Джобсом (эта встреча произошла в 2010 году). Тогда Джобс подарил Медведеву iPhone 4, и хотя с подарком вышла накладка – телефон оказался "привязан" к американскому сотовому оператору AT&T, – Медведев с тех пор не раз появлялся на публике с новейшими устройствами Apple еще до их официального выхода в России.

"Жалкий" Еще одно, куда более обидное прозвище, закрепилось за Дмитрием Медведевым вновь с легкой руки Алексея Навального. 20 октября 2011 года во время визита президента на журфак МГУ, нескольких студенток полиция задержала за плакаты с надписями "Почему вы сидите в "Твиттере", а Ходорковский – в тюрьме?", "За что вы уволили Кудрина?", "Пресса – от слова "прессовать". После этого Навальный написал такой твит:

Спустя 2 года хештег #жалкий даже вышел на какое-то время в мировые тренды твиттера – в связи с беззубыми, как показалось зрителям, ответами премьер-министра на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции. Но окончательно это прозвище закрепилось за Медведевым еще раньше, после знаменитой "рокировочки", когда многим стало понятно, что его президентство было "техническим" и имело своей целью дать Путину возможность снова стать главой государства, воспользовавшись словом "подряд" в фразе о "двух сроках" в статье Конституции о президентских полномочиях. Американ бой

Видео, на котором Дмитрий Медведев разудало танцует под хит группы "Комбинация", было выложено на YouTube 19 апреля 2011 года и набрало более 12 миллионов просмотров. Тот ролик уже удален, но его копии собирают миллионы кликов и сейчас.

Вскоре после публикации оказалось, что видео было снято на вечеринке выпускников ЛГУ в 2010 году, об этом сам Медведев написал в твиттере:

Бадминтон