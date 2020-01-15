Порвавшего конституцию активиста отправили в психбольницу Кемерова

Новокузнецкого активиста Игоря Горланова, на которого завели дело о неуважении к власти, отправили из Москвы в кемеровскую психиатрическую больницу, сообщает "МБХ Медиа".

Его адвокат, Анри Цискаришвили, подал жалобу в прокуратуру и Мосгорсуд на принудительную госпитализацию подзащитного. По словам юриста, "решение о госпитализации Горланова вынесено произвольно, судом не установлены обстоятельства, послужившие основанием для назначения диагноза, а также не дана критическая оценка доводам специалиста, поставившего этот диагноз".

Цискаришвили также сообщил, что не мог попасть к своему подзащитному с 12 января и узнал о переводе Горланова в Кемерово постфактум.

Дело о неуважении к власти на новокузнецкого активиста было заведено из-за видео, на котором он рвёт конституцию Российской Федерации. Ролик был сопровожден комментарием: "Это мне больше не пригодится".

27 декабря Горланова задержали во время одиночного пикета и в этот же день принудительно поместили в московскую психиатрическую больницу №4. Заместитель главного врача клиники заявил тогда, что активиста планируют держать до февраля, а затем поместить в "такую же" больницу Новокузнецка.

До этого Горланова уже штрафовали за неуважение к власти на 30 тысяч рублей. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он опубликовал новость о первом штрафе по этой статье за оскорбительную запись с изображением Владимира Путина.