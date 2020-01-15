Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в Сенат. За выступили 228 конгрессменов, против — 193, передаёт агентство Associated Press.

Теперь сенаторы примут решение, виновен ли глава государства в предъявленных ему обвинениях и может ли он остаться на своём посту или должен быть лишён должности.

Президент обвиняется в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Сенаторы выступят в качестве присжяных по этому делу, в роли обвинителей будут выступать представители конгрессменов, а председателем суда станет главный судья США Джон Робертс. Признать доводы обвинения должны будут две трети сенаторов.

Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Никто из республиканцев не поддержал обвинение в Конгрессе. Аналитики практически единогласно уверены, что Трамп будет оправдан.