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Палата представителей одобрила передачу импичмента против Трампа на рассмотрение Сенатом

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (в центре) на пресс-конференции, посвящённой процедуре импичмента

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Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в Сенат. За выступили 228 конгрессменов, против — 193, передаёт агентство Associated Press.

Теперь сенаторы примут решение, виновен ли глава государства в предъявленных ему обвинениях и может ли он остаться на своём посту или должен быть лишён должности.

Президент обвиняется в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса. Сенаторы выступят в качестве присжяных по этому делу, в роли обвинителей будут выступать представители конгрессменов, а председателем суда станет главный судья США Джон Робертс. Признать доводы обвинения должны будут две трети сенаторов.

Дональд Трамп во время выступления 18 декабря 2019
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Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Никто из республиканцев не поддержал обвинение в Конгрессе. Аналитики практически единогласно уверены, что Трамп будет оправдан.

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