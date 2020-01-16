В мировом суде Новокузнецка произошла стрельба. Погиб пристав

В Новокузнецке Кемеровской области в помещении мирового суда произошла стрельба. Убит судебный пристав, посетительница суда ранена. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

45-летний нападавший пришел в суд с ружьем. Судебный пристав остановил его на входе, тогда он выстрелил в него, ранив в живот. Пристав умер в машине скорой помощи. Вторая пострадавшая госпитализирована и находится в тяжелом состоянии с ранениями ног и лица.

Мотивы нападения пока неизвестны.

По информации источника "Интерфакса", нападавший проходил потерпевшим по уголовному делу. Пострадавшая женщина пришла в суд в качестве свидетеля. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что нападавшим мог быть подсудимый по одному из дел, которые рассматривались в мировом суде.

Нападавшего задержали приставы и сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух человек". Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изменить статью на "убийство", так как один из потерпевших умер .