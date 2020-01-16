Анархистка Евгения Сергеева получила убежище во Франции

Франция предоставила убежище анархистке Евгении Сергеевой, которую в 2018 году задерживали по делу о нападении на офис "Единой России" в Ховрино. Об этом сама Сергеева рассказала "ОВД-Инфо".

В марте 2018 года Сергееву и ещё не менее 8 человек задержали по делу о вандализме в связи с нападением на офис "Единой России". Инцидент произошёл в ночь на 30 января 2018 года. Неизвестные разбили окно в офисе партии и бросили внутрь помещения, в котором никого не было, дымовую шашку. Сергееву отпустили в день задержания, вскоре она уехала из России. До отъезда активистка боролась против вырубки парков в Москве, организовывала акции в поддержку политзаключенных.

Обвиняемыми по делу о нападении на офис "Единой России" проходят активисты Елена Горбань, Андрей Ейкин, Святослав Речкалов, Алексей Кобаидзе , а также аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов. Речкалов и Кобаидзе также уехали из России. Речкалов обвинил допрашивавших его оперативников в пытках. Горбань и Ейкина, по данным издания "Медиазона", находятся под подпиской о невыезде. Мифтахов, также жаловавшийся на то, что его пытали с целью выбить признательные показания, с февраля 2019 года находится в СИЗО. Свою вину он не признаёт и считает дело против него сфабрикованным.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключенным.