Премьер Украины отреагировал на публикацию скандальных аудиозаписей

Глава правительства Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписей, на которых, как утверждается, он нелестно отзывается о президенте Владимире Зеленском и называет себя "полным профаном в экономике".

В видеообращении, опубликованном в фейсбуке, Гончарук заявил, что врагам премьера и его соратников не удастся их "испугать", и пообещал продолжить работу над тем, чтобы "перезагрузить страну, сломать старую систему". Гончарук перечислил ряд позитивных новостей в экономике и завершил обращение словами: "Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике"".

Накануне ряд украинских СМИ сообщил о том, что после публикации "прослушек" Гончарук написал заявление об отставке. Сам он это не подтвердил и не опроверг. Во фракции "Слуга народа", имеющей большинство в Верховной Раде, прошло неформальное голосование о доверии Гончаруку. По данным источников, за недоверие проголосовали только 10 депутатов из более 200.

Представители оппозиции призвали к уходу премьера и президента. "Эту власть всю надо снимать" - скзаала в частности лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Аудиозаписи были опубликованы в среду на Youtube-канале "Как обмануть президента". Подлинность записей не подтверждена, их источник не известен. Государственная служба охраны заявляет, что не причастна к прослушиванию премьера.

Голоса на записи похожи голоса Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, министра финансов Оксаны Маркаровой и ряда других чиновников. Утверждается, что записи были сделаны во время совещания в декабре. Все участники говорят на русском языке. Предположительно Гончарук на записи, в частности, признается, что "полный профан в экономике", а о президенте Зеленском говорит, что у него "очень примитивное понимание экономических процессов".

Алексей Гончарук возглавил правительство после выборов в Верховную раду в прошлом году, победу на которых одержала партия Зеленского "Слуга народа". По образованию он юрист и специалист по госуправлению. В 35 лет он стал самым молодым премьером в истории Украины.