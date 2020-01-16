США и Ирак возобновили совместные операции против террористов "ИГ"

США и Ирак возобновили совместные операции против террористической группировки "Исламское государство". Также Вашингтон рассчитывает восстановить в ближайшее время тренировочные программы для подготовки иракский военных. Об этом сообщает газета The New York Times и агентство AP со ссылкой на чиновников США.

Совместные операции были приостановлены в начале января. Это произошло после того, как парламент Ирака принял резолюцию о выводе американских войск с территории страны. Поводом стало убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США. Ирак завил, что своими действиями Вашингтон нарушил суверенитет страны.

США отказались выводить войска. Они опасались, что "Исламское государство" может воспользоваться нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и укрепить позиции в регионе. К продолжению сотрудничества Вашингтона и Багдада в борьбе с террористами призвали лидеры Германии, Франции и Великобритании.

Американские военные участвовали в подготовке иракских сил с 2015 года. При поддержке Вашингтона Багдаду удалось существенно ослабить влияние террористической группировки, которая несколько лет назад контролировала значительные территории в Ираке и Сирии.