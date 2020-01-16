Заключенным "Матросской тишины" запретили заказывать книги на Ozon

Руководство московского следственного изолятора "Матросская тишина" запретило заказывать заключенным книги в интернет-магазине Ozon. Об этом "МБХ медиа" сообщил член городской Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи. По какой причине установлено ограничение членам ОНК не объяснили.

По словам Хуруджи, родственники арестованных предпринимателей пожаловались на то, что в СИЗО изменились правила заказа книг. Раньше они могли заказывать книги на Ozon на адрес учреждения. Посылки в почтовом отделении получал специальный сотрудник, после досмотра, если заказ соответствовал нормам, его передавали заключенному в камеру.

Сейчас данная услуга не доступна. Арестованным предлагают заказывать книги через магазин Федеральной службы исполнения наказаний "Калужский". На момент посещения членами ОНК СИЗО "Матросская тишина" через сайт этого магазина можно было заказать три книги: сборник сканвордов, Уголовный кодекс РФ и учебник английского, рассказал Хуруджи.