ФБК заинтересовался доходами жены Мишустина. Что с ними не так?

Оппозиционер Алексей Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией призвал кандидата на должность главы правительства России Михаила Мишустина "незамедлительно" раскрыть подробности того, каким образом его жена заработала сотни миллионов рублей, которые были указаны в её налоговых декларациях.

За последние 9 лет Владлена Мишустина заработала почти 800 миллионов рублей - следует из налоговых деклараций.

Как пишет Навальный, "на Владлену Мишустину не зарегистрировано ни одного действующего юридического лица. Про нее ничего невозможно найти в интернете". Оппозиционер усомнился в том, что жена кандидата на должность премьера могла легально заработать деньги, указанные в декларациях.

Навальный упомянул также о недвижимости семьи Мишустина в Подмосковье, которая раньше была включена в декларации чиновника, а сейчас записана на Российскую Федерацию.

В 2008 году, как следует из открытых источников, Владлена Мишустина зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. ИП был ликвидирован в 2013 году. Основным видом деятельности Мишустиной была указана "Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев". Как утверждает журналистка Анастасия Горшкова, в 2009 году Мишустина стала совладелицей танцевального клуба DecaDancе в "Барвихе Luxury Village". "В конце 2012 года Мишустина вышла из этого бизнеса, в 2014-м ООО "Декаданс" было ликвидировано, как и годом ранее — "танцевальное" ИП Мишустиной" - пишет Горшкова.

По данным журналистки, с 2002 года Владлена Мишустина владела 50 процентами акций Международного компьютерного клуба, где в своё время работал её супруг. Но и этот бизнес, по оценке Горшковой, не мог принести Мишустиной больших доходов.

Журнал Forbes при этом в 2016 году включил жену Мишустина в список наиболее состоятельных супруг чиновников. Мишустина в списке была на 9-м месте (на основании декларации за 2014 год). Forbes утверждал, что жена Мишустина работала в одной из структур инвестиционного фонда UFG, президентом которого до перехода на госслужбу в 2010 году был Михаил Мишустин, а её доход складывался из "зарплаты, продажи автомобиля, депозитов и средств от продажи в рассрочку активов". Никаких подтверждений того, что Мишустина действительно работала в UFG, Forbes не привёл. Неясно, работает ли она там до сих пор.