Осадок остался. Отказывался ли Юсиф Эйвазов петь с армянкой?

В оперном мире – скандал из-за сообщений о том, что азербайджанский оперный певец, муж российской суперзвезды Анны Нетребко Юсиф Эйвазов отказался петь с армянской певицей Рузан Манташьян на балу в дрезденской Земперопер, который должен состояться 7 февраля. И хотя и сам Эйвазов, и организаторы бала эти сообщения категорически опровергают, по репутации певца нанесен серьезный удар, а поклонники Манташяьн требуют публичных извинений за то, что, как они уверены, Эйвазов не только отказался выходить с ней на одну сцену, но и добился того, чтобы Манташьян на балу не выступала вообще. Критики и наблюдатели говорят о политизации искусства.

Скандал разразился 13 января. Французское агентство Agence Massis Opera, представляющее интересы Рузан Манташьян, выпустило пресс-релиз, в котором выразило сожаление о том, что договоренность с Манташьян об ее выступлении на балу в Дрездене была отозвана организаторами Дрезденского бала.

Первым сообщение об этом опубликовал специализированный сайт forumopera.fr, затем информация о скандале со ссылкой на этот сайт появилась в армянской, а потом и в азербайджанской прессе. Текст пресс-релиза Радио Свобода получило непосредственно из агентства Massis Opera. В нем действительно прямо говорится о том, что причиной решения отозвать приглашение Манташьян был отказ азербайджанца Эйвазова петь с Манташьян, гражданкой Армении (это выделено жирным шрифтом). Об отзыве приглашения Манташьян ее агенты были уведомлены, как они утверждают, 10 января.

В СМИ появились различные интерпретации событий. В частности, в некоторых сообщениях утверждалось, что с Манташьян уже был заключен официальный контракт, который якобы разорван "под давлением со стороны Эйвазова". В других сообщениях говорилось о том, что Эйвазов отказался приезжать, узнав о том, что ему предстоит петь с исполнительницей из Армении. При этом о приглашении Манташьян художественный руководитель Дрезденского бала Ханс-Йоахим Фрай говорил еще в ноябре в интервью агентству ТАСС. Есть и другие публикации, подтверждающие, что на балу в Дрездене ждали и Манташьян, и Эйвазова. Нигде, кроме вышеупомянутого пресс-релиза, о якобы неподобающем поведении Эйвазова не упоминалось. Обращал на себя внимание и тот факт, что скандал разразился 13 января - в день 30 годовщины начала трагических событий в Баку, в результате которых погибли десятки бакинских армян, а многие тысячи, бросив квартиры и практически все имущество, были вынуждены бежать из Азербайджанской ССР (Советский Союз тогда еще продолжал существовать). При этом очевидно, что переговоры, связанные с организацией Дрезденского бала, шли уже давно. А до самого бала остается еще несколько недель.

В Дрездене отреагировали практически мгновенно. В тот же день, 13 января было выпущено специальное заявление, в котором в жесткой форме говорилось, что обвинения в адрес Эйвазова являются "инсинуацией". В заявлении подчеркивалось, что у Эйвазова есть "твердая позиция" по поводу отношений Армении и Азербайджана, но он никогда не смешивает политику и искусство и не ставит свои выступления в зависимость от национальности коллег. Кроме того, из заявления следует, что контракт с Рузан Манташьян на выступление в Дрездене не был официально заключен, поэтому у Эйвазов просто не мог "настоять на его расторжении".

Сам Эйвазов опубликовал заявление организаторов Дрезденского бала в своем Фейсбуке, добавив, что не раз уже выступал с певцами армянского происхождения и это ему никак не мешало. "Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре" – написал Эйвазов. Кроме того, по его словам, он собирался петь в Дрездене один. Как пишет BBC, в октябре 2019 года Эйвазов вместе с Анной Нетребко выступил на концерте памяти Дмитрия Хворостовского. Оркестром управлял Константин Орбелян, художественный руководитель Армянского театра оперы и балета им. Спендиарова. Правда оперный критик Вадим Журавлев в своем видеоблоге "Сумерки богов" заметил, что в том концерте Эйвазов и Нетребко все свои номера исполняли с другим участвовавшим в нем дирижером – Павлом Клиничевым.

После заявления из Дрездена возмутилось уже агентство Massis Opera, посчитавшее, что его пытаются выставить "виновником скандала". Оно выпустило новый пресс-релиз, в котором говорится, что "недоразумение" возникло, скорее всего из-за действий Ханса-Йоахима Фрая и его сотрудников. Агентство признало при этом, что организаторы бала, возможно, оказались в "сложном положении". Однако Agence Massis Opera настаивает: 10 января оно получило из Дрездена уведомление о том, что Манташьян не приглашена именно по тем мотивам, которые были указаны в первом пресс-релизе. Кроме того, в заявлении говорится, что переговоры о ее выступлении на балу велись с сентября прошлого года, по этому поводу было написано не менее 15 писем, пересланных по электронной почте. В них якобы были согласованы многие детали, так что этот обмен сообщениями "фактически можно считать контрактом".

Основатель и художественный руководитель бала Дрезденской оперы, оперный режиссер и менеджер Ханс-Йоахим Фрай много работает на постсоветском пространстве, прежде всего – в России. Его спектакли идут в Белорусиии и Грузии. Фрай – приглашенный режиссер Новой Оперы в Москве, сотрудничал с Мариинским театром в Петербурге, пять лет является постоянным советником генерального директора Большого театра. Фрай ставил оперы не только в российской столице, но и в Улан-Удэ, Владивостоке, Иркутске. Два года назад он стал художественным руководителем образовательного центра "Сириус" в Сочи, созданного по инициативе Владимира Путина образовательным фондом "Талант и успех". В попечительский совет фонда входят сам президент России (кстати, Анна Нетребко была доверенным лицом Путина на президентских выборах), его помощник Андрей Фурсенко, глава президентской Администрации Антон Вайно, до недавнего времени вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец. Председатель правления фонда – друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. При этом Вадим Журавлев, известный довольно резкими суждениями, называет сомнительными многие проекты Фрая, в том числе и бал в Дрездене, не имеющий, как он утверждает, прямого отношения к знаменитой Земперопера.

Под публикацией второго пресс-релиза Agence Massis Opera в Фейсбуке развернулась дискуссия. В ней принял участие и Юсуф Эйвазов. Он написал: "Дорогое агентство. Если контракт с Рузан Манташьян официально заключен, то я готов прийти на репетицию с ней в Дрездене 6 февраля". Готовность Эйвазова репетировать с Манташьян не согласуется в полной мере с его же утверждением в Фейсбуке: "Как и планировалось изначально, мое выступление на SemperOperaball 2020 сольное и не включает в себя других певцов". В ответ на предположение одного из пользователей о том, что "упомянутые письма можно считать заключенным контрактом", Эйвазов заметил: "Так в чем же проблема? Она там будет и мы будем репетировать. И выступим на следующий день. Для меня нет никакой проблемы!".

Несмотря на это, на Эйвазова продолжили сыпаться обвинения в том, что он сознательно помешал выступить Манташьян, так как она армянка. Многие требовали от него публичных извинений. Некоторые сторонники Эйвазова, ссылаясь на публикацию на сайте smi.6.ru, утверждают, что создатель и глава агентства Massis Opera, Рене Массис – этнический армянин, "активно участвующий в проектах армянской диаспоры во Франции" и с помощью скандала "раскручивает" свою подопечную, "которую до сих пор никто не знал". Автор заметки на smi6.ru пишет, что пришел к выводу об армянском происхождении Массиса "при детальном изучении" вопроса . Радио Свобода не удалось обнаружить ни на сайте агентства, ни в других публикациях, включая статью в Википедии, каких-либо указаний на этническую принадлежность Рене Массиса. Известно только, что он родился в Лионе, там же изучал литературу и учился пению в Консерватории, был известным баритоном, а в 2006 году основал свое агентство.

Тенор Юсиф Эйвазов – народный артист Азербайджана, выступает на всемирно известных оперных площадках: Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр, Парижская национальная опера и других. Женат на Анне Нетребко с декабря 2015 года.

Сопрано Рузан Манташьян училась в Ереване, Модене и во Франкфурте, работала в Париже. Она – финалистка и лауреат специальной премии конкурса "Francisco Vinas" в Барселоне. Выступала в театрах Берлина, Цюриха, Сеула, Гамбурга, Вены, Монпелье, Лилля и других городов. Считается одной из самых многообещающих армянских певиц своего поколения. Замужем за киевским тенором Алексеем Пальчиковым, чьи интересы тоже представляет Agence Massis Opera.

Единственным документом, подтверждающим, что Эйвазов якобы действительно отказался выступать Манташьян в Дрездене из-за того, что она армянка, является письмо от организаторов бала от 10 января, на существовании которого настаивает Agence Massis Opera. Поклонники и Эйвазова, и Манташьян предлагали агентству опубликовать скан этого письма в Фейсбуке, однако этого сделано не было. Появлялись предположения, что скан не может быть опубликован, потому что при его появлении в Фейсбук отправляется жалоба от "ненавидящих армян троллей", и пост немедленно удаляется. Однако Радио Свобода обратилось в Agence Massis Opera с просьбой переслать скан письма и получило отказ. В ответе агентства говорится, что "такого рода документы могут быть обнародованы публично только в случае подачи иска в суд".