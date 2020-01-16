"Ведомости": новый премьер-министр писал музыку для Григория Лепса

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки для двух песен популярного российского исполнителя Григория Лепса. Об это сообщает издание "Ведомости" со ссылкой источники в окружении Мишустина.

В реестре Российского авторского общества указано, что человек с именем Михаил Владимирович Мишустин является автором музыки для песен "Зола" и "Настоящая женщина". Один из собеседников "Ведомостей" заявил, что дата рождения, указанная в реестре, совпадает с датой рождения нового премьер-министра. Представители Лепса заявили, что это просто однофамилец, а не бывший глава ФНС. В разговоре с телеграм-каналом "Подъем" певец заявил, что Мишустин не имеет отношения к его музыке, назвав это слухами.

"Ведомости" также нашли датированное 2012 годом поздравление председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа к 46-летию Мишустина. В нём Греф назвал нового премьер-министра "композитором, который пишет прекрасную музыку" и заявил, что некоторые из написанных Мишустиным песен стали хитами.

Также по информации "Ведомостей", Мишустин увлекается написанием частушек и сатирических куплетов. После того, как он возглавил ФНС, в ведомстве стали проводится концерты и капустники. Мишустин якобы любит смотреть юмористическое шоу "Camedy Club".

Представители Мишустина пока не прокомментировали эту информацию.

Накануне кандидатуру Мишустина внёс в нижнюю палату российского парламента президент Владимир Путин после того, как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Это произошло после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.