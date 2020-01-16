По подозрению в получении взятки задержан глава МВД Республики Коми

В Коми задержан руководитель МВД по республике Виктор Половников. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет.

В пресс-службе МВД отказались комментировать ситуацию, сообщив, что не обладают такой информацией. Представитель ведомства заявил, что не знает, находится ли на рабочем месте Половников.

Виктор Половников родился в Курганской области. Он начал служить в МВД в 1984 году в Кургане, с 2001 по 2008 годы он возглавлял управление ведомства по городу. После этого его назначили заместителем начальника управления внутренних дел Курганской области по экономической безопасности.

С ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Он возглавил МВД по Республике Коми в 2015 году.

В 2018 году Половников указал в декларации, что заработал 2 миллиона 894 тысяч рублей.