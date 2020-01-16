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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО

Карина Цуркан

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Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО. Ей изменили меру пресечения на запрет определённых действий. Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат. Он уточнил, что Цуркан запрещено покидать жилище в ночное время и пользоваться связью. Уголовное дело имеет гриф "совершенно секретно".

Цуркан – бывший топ-менеджер "Интер РАО". Её арестовали в июне 2018 года. По версии следствия, в сентябре 2015 года Цуркан передала молдавским спецслужбам электронную версию некоего документа Минэнерго. Эксперты в декабре 2016 года пришли к выводу о том, что информация в документе составляла гостайну. Адвокаты заявляли, что материалы о связи бывшего топ-менеджера с молдавской разведкой были подделаны. Цуркан вину не признаёт.

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