Белый дом нарушил закон, заморозив военную помощь Украине

Белый дом нарушил закон, когда заморозил военную помощь в размере 214 миллионов долларов Украине без ведома Конгресса. Об этом сообщила Счетная палата США.

В конце августа прошлого года американские СМИ писали о распоряжении президента США Дональда Трампа пересмотреть военную помощь Украине. Трамп, как утверждалось, хотел убедиться в том, что деньги Соединённых Штатов используются наилучшим образом.

К середине сентября Вашингтон разблокировал пакет финансовой помощи Киеву. Позднее стало известно, что задержка с выделением средств Украине, могла быть связана со следствием по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Демократы в Конгрессе считают, что Трамп таким образом оказывал давление на Киев с целью добиться проведения расследования в отношении своего политического конкурента, демократа Джо Байдена. Это стало одной из причин для начала процедуры импичмента президента США.

Трамп все обвинения в свой адрес отвергает и называет действия демократов "очередной охотой на ведьм".