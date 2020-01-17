Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Умер писатель и лингвист Кристофер Толкин

Кристофер Толкин

Смотреть комментарии

Английский писатель и лингвист Кристофер Толкин умер в возрасте 95 лет во французском Драгиньяне, сообщила местная газета Var-Matin. Младший сын автора “Властелина колец” Джона Рональда Руэла Толкина доработал и издал его “Сильмариллион” и двенадцатитомный сборник черновиков отца со своими комментариями.

Кристофер Толкин был автором части оригинальных карт вымышленного мира Средиземья, которыми были проиллюстрированы оригинальные издания “Властелина колец”. Он дописал несколько произведений отца и управлял компанией, владевшей правами на книги Джона Толкина.

До смерти отца Толкин преподавал древне- и среднеанглийский и древнеисландский языки в Оксфорде, а во время Второй мировой войны служил в ВВС в Южной Африке.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG