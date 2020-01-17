Умер писатель и лингвист Кристофер Толкин

Английский писатель и лингвист Кристофер Толкин умер в возрасте 95 лет во французском Драгиньяне, сообщила местная газета Var-Matin. Младший сын автора “Властелина колец” Джона Рональда Руэла Толкина доработал и издал его “Сильмариллион” и двенадцатитомный сборник черновиков отца со своими комментариями.

Кристофер Толкин был автором части оригинальных карт вымышленного мира Средиземья, которыми были проиллюстрированы оригинальные издания “Властелина колец”. Он дописал несколько произведений отца и управлял компанией, владевшей правами на книги Джона Толкина.

До смерти отца Толкин преподавал древне- и среднеанглийский и древнеисландский языки в Оксфорде, а во время Второй мировой войны служил в ВВС в Южной Африке.