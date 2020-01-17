Главу "ЕР" Бурятии исключили из партии после смертельного ДТП

В Бурятии секретаря местного отделения "Единая России" Баира Жамбалова исключили из партии после смертельного ДТП с участием его машины, в результате которого погибла девушка. Решение было принято на заседании президиума генсовета партии в Москве.



В "Единой России" считают, что действия бурятского политика "бросают тень на партию и органы власти". Заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн заявил, что возмущен поведением бывшего однопартийца в медийном пространстве, поскольку тот сделал первое официальное заявление лишь через неделю после ДТП. При этом он отметил, что его слова не вызывают доверия, а совершивший наезд водитель скрылся с места происшествия.

В партии подчёркивают, что ни в коей мере не вмешиваются и не пытаются подменить следственные органы, речь идёт об ответственности политика и заместителя председателя Народного Хурала. Решение об исключении Жамбалова было принято единогласно.

ДТП в Прибайкальском районе Бурятии произошло 5 января. 17-летняя Галина Бурчевская, сбитая джипом, погибла на месте. Вскоре был задержан предприниматель Галуст Пилосян. Однако Следственный комитет проверяет и политика Баира Жамбалова. По предположению следствия, именно он мог быть за рулем авто. Сам Жамбалов сообщил, что перед ДТП они с Пилосяном поменялись машинами, возвращаясь с отдыха за городом.



В Улан-Удэ прошли пикеты, местные жители требуют добиться справедливого наказания для политика, в вине которого уверены. Дело о гибели 17-летней девушки взял под личный контроль глава Следственного комитета России.