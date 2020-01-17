Tilda не хочет, чтобы на её платформе писали о политике

Конструктор сайтов Tilda объяснил, почему вечером в четверг заблокировал сайт о так называемом "ростовском деле" - уголовном преследовании активистов Яна Сидорова и Владислава Мордасова. В официальном комментарии Tilda Publishing говорится, что сайт был заблокирован из-за ограничения на создание новостей на общественно-политические темы, которое действует на платформе Tilda.

Сайт был заблокирован вечером в четверг. Это вызвало множество негативных комментариев в Сети. Впоследствии сайт был разблокирован.

В Tilda заявляют, что ограничение на публикацию политических материалов всегда было в пользовательском соглашении. "Речь не том, чтобы «мочить» оппозиционные власти СМИ, иное мнение. Политика — поле для проявлений самых разных человеческих устремлений, которые зачастую принимают экстремистские формы... Из-за одного такого сайта могут пострадать сотни тысяч пользователей". В Tilda посоветовали тем, кто создаёт сайт, содержащий контент, "который призывает к каким-то политическим действиям, выражает политическую позицию", выбрать другую платформу. При этом в самой компании признали, что на ёё платформе работают сайты общественных центров, некоммерческих организаций, персональные сайты депутатов. "Мы смотрим на адекватность контента" - заявили в компании, не пояснив, почему сайт о "ростовском деле" был сочтён "неадекватным". Негативную же реакцию в Сети на блокировку сайта в Tilda назвали "хорошим примером, насколько общество агрессивно". "Нам, конечно, хотелось бы следовать нашему же правилу и блокировать весь <политический> контент" - говорится в сообщении.

Пресс-релиз компании тоже вызвал негативные реакции. Пользователи Сети сравнивают его с табличкой "Политические разговоры запрещены" в пражских кафе времён нацистской оккупации Чехословакии.

В Tilda заявляют, что сайт о "ростовском деле" был единственным "политическим" сайтом, заблокированном на платформе. Однако активистка Ольга Мисик утверждает, что был заблокирован и её сайт, на котором содержались материалы о так называемом московском деле.