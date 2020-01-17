Суд в Испании оштрафовал на 52,4 миллиона евро и приговорил к 18 месяцам тюрьмы 83-летнего банкира Хайме Ботина, пытавшегося вывезти из страны картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины". Об этом сообщает газета El País.

Картина принадлежала Ботину, он планировал продать её на аукционе, однако не сумел получить у властей разрешения на вывоз. Работа включена в список исторического достояния страны, как и все испанские произведения искусства старше ста лет.

Сейчас полотно изъято у бизнесмена и хранится в Центре искусств королевы Софии в Мадриде. Он будет обжаловать решение суда.