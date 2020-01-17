С начала протестов в Гонконге арестованы семь тысяч человек

Число арестованных участников протестов в Гонконге превысило семь тысяч человек с июня прошлого года. Об этом пишут местные СМИ. Более тысячи человек привлекли к ответственности по суду. Половину из них по статье о массовых беспорядках.

Поводом для многотысячных антиправительственных акций в Гонконге стал законопроект об экстрадиции на материковый Китай. Активисты и правозащитники высказали опасение, что власти будут использовать документ для давления на оппозицию.

Теперь участники акций требуют расследовать действия полиции во время задержаний и отправить в отставку главу Гонконга Керри Лам.

Накануне Лам выступила с заявлением. Она рассказала, что принцип "Одна страна, две системы" может сохраниться и после 2047 года. Именно тогда истекает переходный период, в течение которого Китай гарантировал автономию Гонконгу. Лам заявила, что нужно настаивать на сохранении этой системы, но отметила, что протестующие своими выступлениями может помешать переговорам.

Идея "Одна страна, две системы" была предложена в начале 1980-х годов китайским лидером Дэн Сяопином. Согласно идее, такие автономные территории как Гонконг, Макао и Тайвань могут иметь собственные экономические и политические системы, а Китай при этом остаётся одной страной.