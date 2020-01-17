В Иркутске активиста задержали за плакат "Вор еще у власти"

Сотрудники полиции задержали в Иркутске активиста Павла Харитоненко, утром 17 января вышедшего на мост в районе Академгородка с плакатом "Вор еще у власти". Таким образом жители Иркутска протестовали против намерения провести реформу Конституции России, сообщил один из ее организаторов Захар Сарапулов.​

После задержания Харитоненко отвели в отдел полиции, где взяли объяснения и сняли отпечатки пальцев. Полицейские также забрали плакат активиста. "На него даже не составили протокол, поэтому мы не знаем, что ему намерены вменить. По факту он ничего не нарушил: оскорбление власти? Там нет никаких имен. Одиночный пикет без согласования? Это разрешено законом. Думаю, будут вменять несанкционированную рекламу – это грозит штрафом в 5 тысяч", - сообщил Сарапулов.

Харитоненко полицейские отпустили, но отправили в администрацию Иркутска запрос о том, было ли согласовано размещение "рекламы" на мосту - сообщает Сибирь.Реалии.

По словам Сарапулова, акция была посвящена протесту против реформы Конституции, которую активисты назвали "конституционным переворотом". "Это очередной фарс, пыль в глаза народа перед стартом думской, а затем и президентской кампании, и возможным началом операции "преемник". Многое намекает на формальную смену власти и переход нынешнего президента на новую высшую должность главы Госсовета и закрепление его полномочий в Конституции. Система не хочет меняться, и как бы она ни тасовала карты в колоде, ни пыталась вводить новых игроков , она все равно останется бандитской", - считает Харитоненко.