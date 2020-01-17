Илья Азар предложил провести пикеты против поправок к Конституции

В Москве в субботу пройдут одиночные пикеты против предложенных президентом Владимиром Путиным изменений в Конституцию России. Их предложил провести журналист и муниципальный депутат Илья Азар, который был одним из организаторов пикетов в защиту арестованного журналиста Ивана Голунова летом прошлого года.

Азар написал в фейсбуке, что, по его мнению, Путин "совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть". Азар не захотел ждать, пока лидеры российской оппозиции сформулируют какую-то стратегию действий, и решил выйти на пикет в знак протеста против действий Путина уже завтра.

Одиночные пикеты, по закону, не требуют согласования.

Другой муниципальный депутат - Юлия Галямина - призвала тех, кто выступает против предложенных Путиным поправок, присоединиться к согласованному шествию, которое пройдёт в Москве в воскресенье. При этом шествие согласовано как акция памяти убитых в 2009 году неонацистами адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Галямина утверждает, что новые лозунги согласованы с организаторами акции, однако на странице акции в фейсбуке упоминаний об этом пока нет.

Оппозиционер Алексей Навальный высказал мнение, что необходимо бороться непосредственно против Путина и его окружения, а акции в защиту Конституции не нужны, поскольку эта Конституция никак не помешала Путину удерживать власть.