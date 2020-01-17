МИД Польши: Варшаву в 1945-м не освободили, а принесли новую неволю

В Москве вечером 17 января состоится артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения столицы Польши Варшавы Красной армией во время Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.
В пятницу на сайте Минобороны был опубликован ряд архивных документов, посвящённых Варшавскому восстанию, подавленному нацистами в 1944 году, освобождению Варшавы, деятельности польской Армии Крайовой и отношениям между советскими солдатами и населением Польши. Подборка документов, посвящённых Армии Крайовой – подпольной вооружённой организации, подчинявшейся легитимному зарубежному правительству Польши, которая вела борьбу с нацистами, – выдержана в резко критическом тоне. Речь идёт о советских донесениях, в которых бойцы польской армии называются бандитами и обвиняются в нападениях на советских солдат, а также представителей национальных меньшинств.
Из опубликованных документов о Варшавском восстании следует, что повстанцы ожидали помощи Красной армии, однако эта помощь оказывалась в ограниченных объёмах – в частности, советское командование ссылалось на невозможность помощи с воздуха из-за отсутствия авиационного топлива. В этих документах также содержится негативная характеристика Армии Крайовой, бойцы которой составляли ядро повстанцев.
Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров сказал, что архивные документы проливают свет на то, "кто и как освободил Варшаву". "Было бы важно узнать, что польская сторона скажет, когда их изучит", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что 17 января 1945 года стало днём не освобождения, а нового порабощения для Варшавы, поскольку к власти в Польше пришли поддержанные Москвой коммунисты. "Красная Армия вошла в руины города, ранее разрушенного во время восстания, на которое Красная Армия смотрела с другого берега Вислы и ничего не делала", – подчеркнул он, отметив, что с уважением относится к простым советским солдатам, сражавшимся против нацистов. Яблонский назвал публикацию российского Министерства обороны очередной попыткой фальсификации истории.
- Россия и Польша в последнее время обмениваются резко критическими замечаниями в связи с различными оценками обстоятельств начала Второй мировой войны и роли в ней СССР и Польши. Президент России Владимир Путин за последний месяц несколько раз выступил фактически в защиту так называемого пакта Молотова – Риббентропа и обвинил Польшу в попытках фальсификации истории. Сейм, в свою очередь, принял заявление, в котором возложил на СССР наряду с Германией ответственность за развязывание войны.
- Салюты в честь годовщин освобождения различных зарубежных городов проводятся с прошлого года. Эта практика вызвала неоднозначную реакцию в соответствующих странах. МИД Эстонии и Латвии называл салюты в честь взятия Таллина и Риги советскими войсками провокацией. В этом году обещаны салюты в годовщины освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги.
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