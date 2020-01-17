Золотой соверен продан в США за миллион фунтов стерлингов

Британская монета золотой соверен с изображением короля Эдуарда VIII продана в США за один миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов). Монета стала самой дорогой в истории Великобритании, сообщает Би-би-си.

Номинал монеты – один фунт стерлингов. Соверен диаметром 22 миллиметра и весом около восьми граммов выполнен из 22-кратного золота. Покупателем стал частный коллекционер. Его имя не разглашается.

Всего было выпущено шесть соверенов. Монета с изображением короля Эдуарда VIII никогда не чеканилась. Четыре соверена сейчас находятся в музеях, два – в частных коллекциях.

Предыдущий владелец – коллекционер из США. Он купил эту монету в 2014 году примерно за 850 тысяч долларов.

Предполагалось, что монета пойдёт в массовую чеканку в начале 1937 года. Однако в конце 1936 года Эдуард VIII отрёкся от престола, чтобы жениться на разведённой американке.