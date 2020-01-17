Халифа Хафтар назвал Владимира Путина своим "дорогим другом"

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поддержал российскую инициативу по проведению мирных переговоров по Ливии в Москве. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Кремля, маршал, назвавший Путина своим "дорогим другом", поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в Ливии.



19 января в Германии должна состояться международная конференция по Ливии. В ней могут принять участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и его политический оппонент Халифа Хафтар. Ожидается участие представителей России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, Турции, Франции.



Ранее и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что итоговые документы берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии практически согласованы.