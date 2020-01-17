Мишустин назначил своего бывшего заместителя главой ФНС

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы (ФНС) своего бывшего заместителя Даниила Егорова. Это его первое распоряжение на должности председателя правительства.

Егоров работает в налоговых органах с 2001 года, в 2011 он был назначен заместителем Мишустина. По информации издания "Ведомости", в 2018 году он курировал создание приложения "Мой налог" для самозанятых. Также Егоров занимался внедрением онлайн касс для предпринимателей и внедрением цифровых систем.

По информации "Открытых медиа", супруга Егорова, как и супруга Мишустина зарабатывает больше своего мужа. В 2016 году она имела доход в почти в 81 миллион рублей. Издание отмечает, что большую часть этой суммы она могла получить от продажи квартиры площадью 139 квадратных метров. В 2017 году супруга Егорова заработала 10,8 миллиона рублей, в 2018 году - 8,2 миллиона рублей.

16 января Государственная дума России утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства. Вчера же президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Предыдущий глава правительства Дмитрий Медведев объявил об отставке 15 января. Это произошло после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему России.