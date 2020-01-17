В Германии за 2019 год население увеличилось на 200 тысяч человек

Темпы прироста населения Германии упали до самого низкого уровня с 2012 года. Но численность населения продолжает расти, сообщило в пятницу статистическое ведомство ФРГ. По данным на конец 2019 года, в ФРГ проживало рекордное число людей – 83,2 миллиона человек, на 200 тысяч больше, чем в конце 2018-го.

Если бы не приток мигрантов, то, как считают специалисты-статистики, население Германии начало бы сокращаться ещё в 1972 году, когда ежегодно умирало больше людей, чем рождалось. Эта тенденция сохранилась до настоящего времени: в 2019 году в ФРГ родились от 770 до 790 тысяч человек, умерли от 920 до 940 тысяч.

Как сообщает "Немецкая волна", в 2018 году в Германию переселились на 399 тысяч 700 человек больше, чем уехали.

Германия страдает от хронического дефицита рождаемости, её население – одно из самых старых в мире, что становится всё более серьезной проблемой для пенсионной системы страны.