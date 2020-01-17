Андрей Арьев, писатель, соредактор журнала "Звезда" отмечает 80-летие

Писателю, критику и эссеисту, соредактору петербургского журнала «Звезда» Андрею Арьеву – 80 лет.

Андрей Юрьевич родился 18 января 1940 года в Ленинграде. Отец инженер-мостостроитель, мать – историк. Арьев окончил филологический факультет Ленинградского университета, работал в издательствах, писал для журналов «Звезда», «Знамя», «Вопросы литературы», водил экскурсии по Пушкинскому заповеднику. Он автор сборников эссе «Царская ветка», «За медленным и золотым орлом», биографии Георгия Иванова, составитель тома ивановских стихов в серии «Библиотека поэта», антологии, посвященной Царскому Селу в русской поэзии.



По поручению Сергея Довлатова Андрей Арьев был российским представителем его литературных и юридических интересов.



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