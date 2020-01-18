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Умер драматург Юрий Димитрин

"Орфей и Эвридика" в Пермском государственном академическом театре оперы и балета, 1978 год

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Автор либретто первой советской рок-оперы "Орфей и Эвридика", драматург Юрий Димитрин скончался на 86 году жизни в Санкт-Петербурге, сообщил в фейсбуке композитор Александр Журбин.

Он написал и перевёл более 70 пьес для музыкальной сцены, напоминает РБК, в том числе больше 50 опер, оперетт и мюзиклов. Одна из его последних театральных работ — либретто оперы-мистерии "Братья Карамазовы" по роману Достоевского, которая была поставлена на сцене Мариинского театра в 2008 году.

Настоящая фамилия Димитрина — Михельсон. Он родился в Ленинграде, окончил Ленинградский химико-технологический институт, в 1964 году начал театральную карьеру в Красноярском молодёжном театре. Писал статьи, книги, преподавал в Российском государственном институте сценических искусств.

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